Ankara'da pitbull cinsi köpek, anneannesiyle markete giden 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan'a saldırdı. Çevredekilerin sopalarla müdahale ederek pitbulldan kurtardığı küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, pitbullu yakalarken, sahibini ise arıyor.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Gönül Demir, torunu Bahar Dağaşan'ı alıp, market alışverişi için evden çıktı. Mahallede başıboş gezen pitbull, marketin önünde küçük çocuğa saldırdı. Gönül Demir'in kucağına alarak korumaya çalıştığı Bahar Dağaşan'ı bacağından yakalayan pitbulla, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda pitbull, anneanne ve torununu yere düşürdü. Çevredekiler, sopalarla köpeği uzaklaştırmaya çalıştı. Yaklaşık 1,5 dakika süren mücadele sonunda küçük çocuk ve anneannesi pitbulldan kurtarıldı. Markete de girmeye çalışan pitbull, çevrede büyük paniğe neden oldu. Bir market çalışanı sepetlerin üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştı. Pitbull, daha sonra uzaklaştırıldı.

Köpeğin saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki çocuk ameliyat edildi

Hastaneye kaldırılan Dağaşan'ın sağ bacağında derin diş izleri, kas yırtılması, doku zedelenmesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralar tespit edildi. Bahar Dağaşan, bacağındaki kas yırtılması nedeniyle ameliyat edildi. Küçük çocuğun tedavisi hastanede sürüyor. Pitbull ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Boynunda tasması bulunan pitbullun sahibinin bulunması için ise çalışmalar sürüyor.