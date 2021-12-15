Yangın, saat 20.30 sıralarında Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel hastanenin deposunda çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sararken, hastane odalarını da duman kapladı.

Yangını fark eden bazı hasta ve sağlık çalışanları panik halinde binayı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanenin çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi. Hastalar, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.