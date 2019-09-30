Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi.

Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkilileriden bilgi aldı.

Vali Şahin, ilk tespitlere göre halk otobüsünün durağa daldığını belirterek, "Tabii teknik bir arızadan mı başka bir nedenle mi onu arkadaşlar bundan sonraki incelemede tespit edecekler. Ama maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımız da yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ama ambulanslardan önce özel araçlar ile birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğunu araştırıyoruz. Şu anda en az 3 yaralı 3 vefatımız var" dedi.

Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

