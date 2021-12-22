Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 08:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da otobüs kazası: 20 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün köprü bariyerlerlerine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre en az 20 kişi yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde, Ayaş yolu Yenikent civarında meydana gelen kazada, belediye otobüsü köprü bariyerlerine çarptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 503 hat numaralı EGO otobüsünün köprü bariyerlerine vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 20 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ankara Son Dakika Trafik Kazası
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