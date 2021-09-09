Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Ankara Çubuk'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale ediliyor.
"Yangın kontrol altına alınmak üzere"
Ankara Valiliği de yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün öğleden sonra Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan mahallesinde meydana gelen orman yangınına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmak üzeredir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Etiketler: Ankara Orman Yangını Son Dakika
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