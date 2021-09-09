Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale ediliyor.

"Yangın kontrol altına alınmak üzere"

Ankara Valiliği de yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün öğleden sonra Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan mahallesinde meydana gelen orman yangınına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmak üzeredir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."