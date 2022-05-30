Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Genelkurmay Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

İlk belirlemelere göre, araç şoförleri ile devrilen minibüsteki 18 yolcu yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.