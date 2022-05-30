Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
[Fotoğraf: AA]
Ankara kent merkezinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Genelkurmay Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil ile çarpıştı.
İlk belirlemelere göre, araç şoförleri ile devrilen minibüsteki 18 yolcu yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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