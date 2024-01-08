Hafif Sağanak Yağışlı 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.01.2024 15:22

Ankara'da LPG dolu tankerdeki gaz sızıntısına müdahale ediliyor

Ankara'da LPG dolu bir tankerde meydana gelen sızıntıya, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ankara'da LPG dolu tankerdeki gaz sızıntısına müdahale ediliyor
[Fotograf: DHA]

Ankara'da Ayaş Yolu'ndaki bir benzin istasyonunda, benzinliğin gaz deposuna dolum yapan LPG dolu tankerde gaz kaçağı meydana geldi.

İhbar üzerine istasyona çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce ilk olarak benzin istasyonunda müdahale edilen tanker, patlama ihtimaline karşı çevredeki boş bir alana götürüldü.

Güvenli bölgeye çekilen ve gaz ölçümü yapılan tankerdeki sızıntıyı kontrol altına alma işlemleri devam ediyor.

Polis ekiplerince, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan alandaki yol, sızıntının kontrol altına alınmasının ardından trafiğe açılacak.

ETİKETLER
Ankara LPG
Sıradaki Haber
Kayak merkezlerinde en fazla kar Palandöken'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:09
2023'te meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 984 kişi hayatını kaybetti
16:07
DSÖ: Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz
16:07
Yağışlı sistem hafta boyunca etkili olacak
16:00
Japonya'daki depremlerde can kaybı 168'e çıktı
15:55
Bahçeli'den Kurum'a tebrik telefonu
15:40
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 33 gözaltı
Alman çiftçiler hükümeti protesto etti
Alman çiftçiler hükümeti protesto etti
FOTO FOKUS
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ