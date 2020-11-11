Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ankara’da kereste fabrikasında yangın
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Çevresindeki evlere de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Bircan Barut olay yerinden aktardı.https://t.co/092j1TkDNz pic.twitter.com/n2Q4kUNKTC— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 11, 2020
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