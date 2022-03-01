Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da ilaç kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da düzenlenen operasyonda, 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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