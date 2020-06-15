Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da mobilya mağazasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Başkentte ikinci el mobilya satılan iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Temmuz Sokak'ta ikinci el mobilya satışı yapılan iki katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılmaz hale geldi.
İş yeri sahibinin yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izlediği görüldü.
Etiketler: yangın mobilya mağazası ankara Anafartalar Mahallesi altındağSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 06:06
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