Ankara'da fırtına: Binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu
Ankara’da kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatının büyük bir kısmı arkadaki binanın çatısına düşünce her iki binada da hasar meydana geldi.
Ankara'nın Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde etkili olan sert rüzgar bir binanın çatısını yerinden söktü.
Havada uçan çatının büyük bir parçası arka taraftaki başka bir binanın çatısına düştü. Yerinden sökülen diğer parçalar ise çeşitli yerlere savruldu.
Olayın yaşandığı anlarda bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçti.
Her iki binada da maddi hasar meydana geldi.
Fırtına ağaçları da devirdi
Ankara'nın Altındağ ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'nde, akşamüstü şiddetini artıran rüzgar cadde kenarında duran ağaçları devirdi.
Çevreye savrulan ağaç parçaları şans eseri kimseye isabet etmezken, olayda yaralanma veya can kaybı da yaşanmadı.
Belediye ekiplerinin çevre güvenliğini sağlanmasının ardından devrilen ağaçlar kaldırılarak vatandaşların olası bir olumsuz durum yaşamlarının önüne geçildi.