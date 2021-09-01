Ankara'nın Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde etkili olan sert rüzgar bir binanın çatısını yerinden söktü.

Havada uçan çatının büyük bir parçası arka taraftaki başka bir binanın çatısına düştü. Yerinden sökülen diğer parçalar ise çeşitli yerlere savruldu.

[Fotoğraf: İHA]

Olayın yaşandığı anlarda bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçti.

Her iki binada da maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Fırtına ağaçları da devirdi

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'nde, akşamüstü şiddetini artıran rüzgar cadde kenarında duran ağaçları devirdi.

Çevreye savrulan ağaç parçaları şans eseri kimseye isabet etmezken, olayda yaralanma veya can kaybı da yaşanmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Belediye ekiplerinin çevre güvenliğini sağlanmasının ardından devrilen ağaçlar kaldırılarak vatandaşların olası bir olumsuz durum yaşamlarının önüne geçildi.