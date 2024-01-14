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Türkiye
İHA 14.01.2024 11:21

Ankara'da elektronik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Ankara’da bir elektronik fabrikasında ısıtıcıdan çıkan kıvılcımın kartonlara sıçramasıyla yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ankara'da elektronik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotograf: İHA]

Yangın, sabah 09.45’te fabrikanın ikinci katında meydana geldi. Kartların işlem gördüğü paketleme bölümünde ısıtıcıdan çıkan kıvılcım, kartonlara sıçradı.

Kısa sürede yükselen alevleri gören personelr hemen fabrikayı terk etti. Üst katta meydana gelen yangın kısa sürede alt kata yayılarak kontrolden çıktı.

Personelin ihbarı ile olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, tüm müdahalelere rağmen yangını kontrol altına almakta zorlanıyor.

Ölü ve yaralının olmadığı yangına müdahale son hız devam ediyor. 

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