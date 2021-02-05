"Jet kredi" ismiyle faaliyet yürüten iş yerinde, krediye ihtiyacı olan kişilere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kredi danışmanlığı konusunda izin alınmış izlenimi uyandırılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Yapılan teknik takipli çalışma sonucunda, şüphelilerin örgütlü bir faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

23 şüpheli hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüt faaliyeti kapsamında banka ve diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak, banka ile ilişkili olduğu izlenimini yaratmak suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 20’si yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.