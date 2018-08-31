Ankara'da Çukurambar'da korkutan yangın

Ankara Çukurambar'da 10 katlı bir binada yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında binanın çatısı tamamen alevlere teslim oldu.

Bina tamamen boşaltıldı. Binanın doğalgaz ve elektrik tesisatları kesildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 8 ayrı araçla yangına müdahale etti.

Yangının çevredeki binalara sıçramaması adına çevredeki binalarda da soğutma çalışmaları yürüten itfaiye, çatıdaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: TRT Haber