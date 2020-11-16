İddialara göre, Ankara'da çocuklar arasında bilgisayar oyunu yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlandı.

Olay, Cumartesi günü Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. 13 yaşındaki ikiz kardeşler E.D. ve A.D, bilgisayar oyunu oynamak için aynı yaştaki arkadaşları E.Ö.'nün evine gitti. Üç arkadaş arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü. E.Ö, evde bulunan çekiçle ikiz kardeşler E.D. ve A.D.'yi yaraladı.

Durum polise bildirildi. Ancak ekipler evin kapısının kilitli olması nedeniyle bir süre içeri giremedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı kırıldı. Eve giren sağlık ekipleri, ikizlerden A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşi E.D. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli E.Ö, cinayet ve yaralama iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.