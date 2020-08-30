Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İlçeye bağlı Eymir Mahallesi'nde Çökecik bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köylülerin de destek verdiği ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor.
Etiketler: ankara nallıhan orman yangınıSon Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 18:53
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