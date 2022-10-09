Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın saat 07.30'dan etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı'na bağlanan ve Gar Kavşağı'ndan açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamının (üst geçit hariç) araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Söz konusu etkinlikte, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenler törenle anılacak.