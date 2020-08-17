Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yükselişe geçen koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar aldı.

Valilikten alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

Ankara'da sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Ankara'da sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Ankara'da Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri bire bir takip etmelerinin sağlanmasına karar verildi.