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Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 23.23'te meydana gelen deprem, 6,97 kilometre derinde kaydedildi.
Etiketler: Ankara deprem ankara'da deprem mi oldu çubuk depremSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 23:36
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