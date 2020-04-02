Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 23.23'te meydana gelen deprem, 6,97 kilometre derinde kaydedildi.