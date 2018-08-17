Ankara-Sivas YHT Projesi'nde ray serim çalışmaları hızlandı

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yoluna entegre edilecek.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara-Yozgat-Sivas arasında hizmet verecek hızlı trenin hizmet başlamasıyla Yozgat'ın ekonomik potansiyelinin daha fazla gündeme geleceğini söyledi.

Halil Rıfat Paşa'nın "Gidemediğin yer senin değildir" sözünü hatırlatan Vali Yurtnaç, şöyle konuştu:

"Biz bugün Türkiye'de ulaşımın alternatiflerini ortaya koymak durumundayız. Sadece kara yolu değil, demir yolu, hava yolu ve deniz yollarını da ortaya koymak durumundayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan ve bugün hala yapımı devam eden Ankara-Sivas YHT projesi ilimizden geçmektedir. Çalışmalar son derece hızlı devam etmektedir. Geçtiğimiz aylar içerisinde bakanlarımızın katılımı ile ray serim töreni yapıldı, bugün itibarıyla çalışmalar aralıksız sürmektedir."

"Bölgeye sosyal ve ekonomik hareketlilik gelecek"

Yurtnaç, hızlı tren ile Yozgat'ın termal kaynaklarının Ankara'ya yakınlığından dolayı daha kullanılır hale geleceğini de belirterek, "Yozgat-Ankara arasında gidiş geliş süresi kısalacak. Bu çalışmalar bölgeye sosyal ve ekonomik hareketlilik getirecektir" diye konuştu.

Kaynak:AA