Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Bircan Barut olay yerinden aktardı.https://t.co/092j1TkDNz pic.twitter.com/n2Q4kUNKTC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 11, 2020

Ekipler, yanan binanın yanındaki Abdullah Tokur Ortaokuluna alevlerin sıçramaması için çalışıyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten Yavaş, yanan işletmenin arkasındaki binada kalan Suriyelilerin de tahliye edildiğini söyledi.

Yavaş, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.