İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Ankara genelinde çıkar amaçlı suç örgütleri ve terör örgütlerinin finansmanının kesilmesine yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 745 operasyon düzenlendi.

Yıl boyunca devam eden operasyonlarda, suç örgütlerine ait olduğu ve çeşitli yollarla aklandığı MASAK raporlarınca tespit edilen 624 bin 400 lira ile 1 milyar 200 milyon 750 bin lira değerinde naylon fatura ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 15 tabanca, 9 av tüfeği, bin 749 çeşitli çap ve markada mermi, 30 POS cihazı, 203 kredi kartı, 124 sahte belge, 7 bin 532 sahte ilaç kupürü, 335 çek ve senet ile 95 bin 300 dolar, bin 900 euroya el koyuldu.

Gözaltına alınan 2 bin 806 zanlıdan 192'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.