Ankara merkezli ByLock operasyonu: 47 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonunda tamamı ByLock kullanıcıs olduğu belirlenen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı verilen zanlıların Sağlık Bakanlığı ve Özel Sağlık Kurumlarında 4’ü faal çalışan 10’u ihraç 14, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından tamamı ihraç 27, Milli Eğitim Bakanlığından tamamı ihraç 3, kapatılan dernek eski yöneticisi 2 ve kapatılan medya dağıtım şirketi eski muhabiri 1 çalışan oldukları belirtildi.

Gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama işlemleri devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber