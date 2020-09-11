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Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı
Ankara merkezli 7 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hakim, 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezununun bulunduğu toplam 60 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında 48 avukat, 7 stajyer avukat, ihraç edilmiş 3 hakim ile 1 hakim adayı ve 1 hukuk fakültesi mezunu bulunuyor.
Savcılık itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ile birçok yeni delile ulaştı.
Ankara merkezli 7 ilde yürütülen soruşturmada şüphelilerden bazılarının hakkında daha önce de işlem yapıldığı fakat şüphelilerin örgüt faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.
Gözaltı işlemleri Ankara polisi tarafından sürdürülüyor.
Etiketler: son dakika FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 09:07
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