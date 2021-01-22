Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı
Ankara merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında,
Suriye ve Irak’ta terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermekteyken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına para dağıtımı yapan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu Ankara merkezli 3 ilde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Son Dakika Terörle Mücadele
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