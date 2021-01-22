Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında, Suriye'de çatışma bölgelerinde üst düzey faaliyet gösteren kişilerin DEAŞ infaz hücresi oluşturduğu tespit edildi.
Suriye ve Irak'taki çatışmalarda ölen DEAŞ'lıların yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik takip yürütüldü.
İhbar ve gizli tanık ifadesi doğrultusunda bir yabancı uyruklunun örgüt mensuplarınca öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında 3 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla zanlıların tümü yakalandı.
Etiketler: DEAŞ Son Dakika Terörle Mücadele
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