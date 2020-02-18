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Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 71 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanlığındaki FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün Adalet Bakanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik, Ankara merkezli 15 ilde operasyon başlatıldı.
71 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltı kararı verilen zanlılardan aralarında zabıt katibi, icra müdür ve memurları, teknik personel ile infaz koruma memurlarının da yer aldığı, 33'ünün aktif görevlerde bulunduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: son dakika fetö Adalet Bakanlığı gizli yapılanmaSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 07:39
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