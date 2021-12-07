Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 08:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara merkezli 12 ilde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalananlarla irtibat kurdukları belirlenenlere operasyon başlattı.
Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgüt yöneticileriyle iletişim sağladıkları tespit edilen, 2’si görevde, 1’i emekli, 4’ü ihraç subay, 28’i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2’si sözde yönetici olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
12 ilde başlatılan operasyonda, şüphelilerin yakalanması için emniyetin çalışması sürüyor.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü
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