Operasyon, Adalet Bakanlığı içindeki FETÖ üyelerine yönelik olarak Ankara merkezli 10 ilde başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün üst yöneticileriyle irtibatı tespit edilen, aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli 19'u halen görevde, 14 ihraç edilmiş 33 kişi için gözaltı kararı verdi.

Ankara Kaçıkçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 4 şahısla ilgili yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.