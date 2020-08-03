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Ankara-Konya yolunda feci kaza: 5 ölü
Ankara-Konya Karayolu Kulu kavşağında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
İlk bilgilere göre gurbetçi ailenin içinde bulunduğu değerlendirilen yabancı plakalı otomobil Kulu mevkisinde park halindeki tıra arkadan çarptı. Araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 15:49
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