Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nın Göllü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınarak, söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

"Yangın kontrol altına alındı"

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Kızılcahamam ilçemizde Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."