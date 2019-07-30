Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde kablo üretimi yapan bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan 14 işçi kaşıntı ve cilt yanması şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Kimyasal zehirlenme şüphesiyle işçiler karantinaya alındı.
Tedbir amaçlı olarak acil servis tahliye edilerek hastane girişi emniyet şeridi ile kapatıldı.
Karantina odasında tedavi altına alınan işçilerin sivrisinek kaynaklı alerji olduğu belirlendi.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken acil servis hasta kabulüne yeniden açıldı.
Kaynak: TRT Haber