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Türkiye
TRT Haber 13.11.2023 13:30

Ankara için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış adikkat

Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ankara için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış adikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, öğleden sonra Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Beklenen, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliği de uyardı

Ankara Valiliği de beklenen kuvvetli yağışa ilişkin vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin MErkezinden alınan son verilere göre bugün öğleden sonra ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını. ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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