Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: meteoroloji ankara fırtına kuvvetli rüzgar ankaraSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 00:03
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