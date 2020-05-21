Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.