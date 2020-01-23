Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.42'de meydana gelen deprem, 7,05 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremden 12 dakika sonra Ankara bir kez daha sallandı.

Akyurt merkezli 2. depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklandı. Deprem 13,93 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kaynak: TRT Haber