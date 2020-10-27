Haber Giriş: Kaynak: DHA
Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.
Alevlerin etrafını sardığı evlerde yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
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