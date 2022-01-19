Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkiinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı.
Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor.
Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekipler kayan ve kazaya karışan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma yürütüyor.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı
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