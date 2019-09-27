Türkiye
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı27 Eylül 2019 Cuma 22:16 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 22:34
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Ankara yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen porselen yüklü tır, Anadolu Otoyolu'nun Gebze gişeleri geçtikten sonra devrildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, Gebze gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Kaynak: AA