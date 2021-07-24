Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Otoyolda İstanbul yönüne giden Abdullah B., Yücel Y. ve Vedat E. idaresindeki otomobiller, Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın aynı yöne giden Oğuz Y. idaresindeki otomobilin seyir halindeyken yavaşlamasının ardından meydana geldiği öne sürüldü.
Öte yandan kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Otoyoldaki sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından otoyolun ulaşıma açılan İstanbul yönünde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.
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