Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı28 Eylül 2019 Cumartesi 21:02 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 21:18
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Otoyolun Ankara yönü Bekirdere Rampası mevkiinde 2 tır, bir otomobil ve bir çekici henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: AA