Anadolu Otoyolu'nun Şirintepe viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya 10'dan fazla araç karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, yaralıların hastaneye sevki ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.