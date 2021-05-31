Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu Kocaeli mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Şirintepe viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya 10'dan fazla araç karıştı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu
Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekipler, yaralıların hastaneye sevki ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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