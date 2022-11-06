Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var.
Otoyolun İstanbul istikametinde yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.https://t.co/FlaauM1CmT pic.twitter.com/1zC5qISlVa— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 6, 2022
Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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