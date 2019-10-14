Türkiye
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını: Ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı14 Ekim 2019 Pazartesi 15:54 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:03
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden tır, Köroğlu Park mevkisinde alev aldı.
Durumu fark eden sürücü tırı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapatılırken, bölgede araç kuyruğu oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Bu arada ekiplerin çalışmasının devam ettiği otoyolda, İstanbul istikametine de ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: itfaiye anadolu otoyolu tıri yangın