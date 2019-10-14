Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden tır, Köroğlu Park mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü tırı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapatılırken, bölgede araç kuyruğu oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada ekiplerin çalışmasının devam ettiği otoyolda, İstanbul istikametine de ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak: AA