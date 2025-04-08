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Türkiye
AA 08.04.2025 10:40

Anadolu Otoyolu'nda kaza: Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor
[Fotograf: AA]

Otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor

İtfaiye ekipleri, ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.

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Kocaeli Trafik Kazası
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