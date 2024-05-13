Parçalı Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.05.2024 09:45

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametinin bir bölümü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, İstanbul yönünde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametinin bir bölümü ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de saat 09.00 itibarıyla Ankara yönünü ulaşıma kapatarak araçları İstanbul istikametine yönlendirdi.

İstanbul istikametinden çift yönlü (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) olarak başlayan trafik akışı, Asar Suyu Köprüsü mevkisinden sonra tekrar 2 ayrı istikametten veriliyor.

Bölgede üstyapı çalışmalarının sona ereceği 17 Mayıs saat 17.00 itibarıyla ulaşımın normal seyrine dönmesi planlanıyor.

ETİKETLER
Bolu Ankara İstanbul
Sıradaki Haber
Adana'da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Motosikletini yayaların üzerine süren sürücüye 10 bin lira ceza
10:26
Firari FETÖ'cü eski kamu görevlisi yakalandı
10:24
Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 84 arttı
10:45
Bakan Şimşek, kamuda tasarruf paketini açıklıyor
10:21
Ticaret ve perakende satış hacmi arttı
10:18
İzmir'de "Çember-18" operasyonu: Aranan 77 şüpheli yakalandı
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
FOTO FOKUS
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ