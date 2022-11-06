Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 09:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi taşıyan tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mavi Tur'a ait Mustafa Dursun'un kullandığı yolcu otobüsü, Çambükü mevkiinde, iş makinesi taşıyan tırla çarpıştı.
Kazada, otobüsün ön camından yola savrulan 1 kişi, seyir halindeki başka bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Otobüs Trafik Kazası
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