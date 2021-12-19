Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da tur otobüsü devrildi: 27 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Kapadokya'dan Amasya'ya giden tur otobüsü, Amasya Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkiinde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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