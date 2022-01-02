Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 10:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA/AA
Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çorum-Amasya kara yolunun Çavuş köyü mevkiinde sporcuları taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde sporcuları taşıyan plakası henüz belirlenemeyen minibüs devrildi.
Kazada ilk belirlemelere 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Etiketler: Amasya Çorum Trafik Kazası
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