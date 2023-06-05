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Türkiye
AA-DHA 05.06.2023 11:03

Amasya'da selden kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Amasya'da dün akşam saatlerinde sağanak sele yol açtı. Sele kapılan otomobildeki 3 kişiden 2’si kayboldu. Kayıp kişilerin bulunması için ekipler çalışma başlattı. Ekipler kayıp 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaştı.

Amasya'da selden kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş,  otomobille sele kapıldı.

Serkan Ş, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat E. ve Zilal Ş. araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Su altı arama kurtarma ekipleri Murat E'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu.

Zilal Ş'yi arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'daki selde de 1 kişi yaşamını yitirdi

Samsun’un Ladik ilçesinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış, su baskınları ve sele neden oldu.

İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.

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AFAD Amasya Sel
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