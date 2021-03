28 Mart 1991'de Saddam güçleri, Türkmenleri Altunköprü'de katletti. O katliamın üzerinden 30 yıl geçti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndaki (YTB) programda şehitler anıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği tarafından Irak’ın Kerkük vilayetine bağlı Türkmen kasabası Altunköprü’de gerçekleşen katliamın 30’uncu yıl dönümünde “Altunköprü Katliamı 30. Yıl Anma Programı” düzenlendi.

"Altunköprü Türkmenlerin acısını paylaşıyoruz"

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Irak Türkmenlerinin farklı zaman dilimlerinde maruz kalmış oldukları katliamlara dikkat çekti. Peşmerge ve Baas rejimi arasında sıkışıp kalan ve katliama uğrayan Altunköprü Türkmenlerinin acısını paylaştıklarını ifade eden Başkan Eren, sadece anmak için değil yarın bir gün tekrar bu tür sıkıntıların yaşanmaması adına yapılması gerekenleri anlamak için de bu programı tertip ettiklerini söyledi.

"Türkiye Irak’taki Türkmenlerin yanındadır"

Irak’ta Türkmenlerin ülkenin toprak bütünlüğünün, huzurunun ve barışının çok önemli bir faktörü olduğunu dile getiren Başkan Eren, “Türkmenler hak ettikleri huzur ve barışı bulmuş değil. Irak’taki Türkmenler bu noktada mücadelelerini sürdürmektedir. Türkiye Irak’taki Türkmenlerin mücadelesinin her zaman yanındadır. YTB olarak bizler de bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Irak’ta YTB olarak Türkmenlerin tüm unsurlarını bir araya toplayacak, Türkmen kimliğini güçlendirecek çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

"Birbirimizi, hakkımızı, hukukumuzu savunmamız gerekiyor"

Irak Türkmenlerine yönelik yapılan katliamlarının hepsinden çıkarılacak dersler olduğunu vurgulayan Başkan Eren şunları kaydetti;

Çıkaracağımız en önemli ders; birlik ve beraberliğimizin tesis edilmesidir. Her zaman her şartta birbirimizi korumamız ve hakkımızı, hukukumuzu savunmamız gerekiyor. ‘Türkiye Türkiye’den büyüktür’ diye bir söz var. Yüzünü adete güneşe dönmüş ayçiçekleri misali Türkiye’ye her zaman yüzünü dönmüş topluluklar var. Bu büyük bir sorumluluk. Bize yüklenen bu sorumluğunun altından nasıl kalkacağız hissiyatını her zaman yaşamamız lazım. Bu kapsamda Irak’a yönelik projelerimizi 2021 yılında arttırmayı planlıyoruz. Türkçe ’ye yönelik çalışmalarımız, kültürel miras projelerimiz, belgesel, kitap çalışmalarımız, seminer ve eğitim çalışmalarımız gibi farklı projelerimizi arttırarak sürdüreceğiz.

"Katliamdan sonra bir sürü dul ve yetin çocuk kaldı"

Programda Altunköprü katliamında ailesinden dört kişiyi şehit vermiş Şengül Nalbant da o acılı günleri gözyaşları içinde anlattı. Katliamın başlamasıyla komşunun bodrumuna saklandıklarını söyleyen Nalbant, askerlerin tekmeyle, tüfekle saklandıkları yeri basarak insanları ölüme götürdüklerini söyledi. Askerlerin ellerinde kanlı bıçak olduğunu ve sorgusuz, sualsiz küfürler ederek tutuklamalar yaptığını dile getiren Nalbant, “Askerler tekmeyle saklandığımız bodrumun kapsını açtı. Annem önlerine çıktı ve durumu anlatmaya çalıştı. Fakat dinlemeden zor kullandılar. Sonra erkekleri aldılar ve gittiler. Onlardan hiçbir haber alamadık. Daha sonra onların katledildiğini öğrendik. Ardından ise cenazelerimize ulaşarak onları aldık ve Altunköprü’ye getirerek kazdığımız mezarlara defnettik. Katliamdan sonra ise bir sürü dul ve yetin çocuk kaldı” diyerek o acılı günleri anlattı.